В Прикамье могут появиться новые налоговые льготы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект закона об изменениях в сфере налогообложения. Так, предложено смягчить требования к региональным инвестпроектам, продлить действие налоговых каникул для ряда налогоплательщиков и зафиксировать размер пониженных ставок для инвесторов.

Например, заключать региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) и пользоваться налоговыми льготами смогут инвесторы, которые при создании промышленной продукции создадут не менее 20 новых рабочих мест (в настоящее время в требованиях 100 мест), а также инвестируют в проект не менее 300 млн руб. (сейчас – 750 млн руб.). Предполагается, что это позволит повысить инвестактивность пермских промышленных предприятий.

Проект депутаты рассмотрят на пленарном заседании в октябре, сообщает пресс-служба заксобрания.