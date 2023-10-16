17 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Техническая готовность цикла работ по ремонту Владимирского театра драмы около 80 процентов

В пресс-центре Правительства Владимирской областти состоялся брифинг, посвящённый ходу ремонта Владимирского областного академического театра драмы. На вопросы журналистов ответили министр архитектуры и строительства Александр Батурин и директор учреждения культуры Борис Гунин. Напомним, здание театра пострадало от пожара в июне 2020 года. 

«Драмтеатр ремонтирует компания «Век». Степень готовности высокая. Уличные работы фактическим закончены, контур закрыт, остекление выполнено. Сейчас в активной фазе работы по монтажу системы отопления. В ближайшее время планируем пуск тепла, что позволит продолжить выполнение запланированных видов работ внутри. Ведётся устройство сцены, монтаж оборудования, потолков, подвесных светильников (их удалось сохранить, почистили – будем использовать). Техническая готовность – под 80 процентов. Планируем сдать объект к концу года. В контракте обозначен срок – начало 2024 года», – сообщил Александр Батурин.

пресс-конференция во владимире(2023)|Фото: avo.ru

Ранее планировалось открыть театр в более ранние сроки. Однако в связи с внешнеэкономическими реалиями произошли понятные задержки. В частности, были трудности с поставками оборудования. Пришлось в срочном порядке искать альтернативные варианты по ряду позиций импортного оборудования – как инженерного, так и сценического. На данный момент все вопросы решены или будут «расшиты» в самое ближайшее время, заверили спикеры. 

ремонт театра драмы во владимире(2023)|Фото: avo.ru

«Нужно быть реалистами. Ни итальянского, ни французского, ни немецкого оборудования мы не получим. Китайское – очень близко к тому, к чему мы привыкли. Выдвигаемые требования будут соблюдены. В театре идёт активная работа. Задача очень сложная со всех точек зрения. Зданию 50 лет, и за эти годы там ни разу не проводился капитальный ремонт. И сейчас, по сути, он выпоняется. Не знаю аналога в России, чтобы за такой период провели глубинный капремонт со сменой всего и вся», – подчеркнул Борис Гунин. К слову, знаменитый занавес драмтеатра воссоздан. Он будет точь-в-точь как прежде, до пожара – его изготовила та же команда, по своим же эскизам.

ремонт театра драмы во владимире(2023)|Фото: avo.ru

Руководитель драмтеатра уточнил, что, несмотря на «бытовые сложности», труппа выполняет все взятые на себя в творческом отношении обязательства. Доказательство тому – яркие премьеры и успешное участие в международных и всероссийских фестивалях.

ремонт театра драмы во владимире(2023)|Фото: avo.ru

Спикеры также сообщили, что по поручению Губернатора Александра Авдеева, здание будет оснащено архитектурной подсветкой, которая будет сочетаться с подсветкой здания школы №1 напротив театра. В том же стиле будет подсвечен и Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета.

Теги: владимирский театр драмы, ремонтные работы, александр авдеев


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