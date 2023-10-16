17 Октября 2023
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Фото: avo.ru

Вторая в Юрьев-Польском районе Владимирской области модельная библиотека открыта

Накануне в Юрьеве-Польском состоялось торжественное открытие библиотеки, модернизированной по модельному стандарту в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В этом году она стала победителем конкурсного отбора и получила финансирование из федерального бюджета в размере 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

модельная библиотека, открытие(2023)|Фото: avo.ru

«Национальные проекты России – это не мечты, а планы, которые воплощаются в реальность. Очень многие яркие моменты современной культурной реальности воплощены благодаря им. Мы видим, как год за годом учреждения Центра культуры и досуга в Юрьеве-Польском преображаются при поддержке нацпроекта. В районе это вторая модернизированная библиотека, а во Владимирской области их уже 20. Теперь здесь не просто библиотека, а современный мультиформатный информационно-культурный центр», – отметил заместитель министра культуры Олег Гуреев.

модельная библиотека, открытие(2023)|Фото: avo.ru

При создании концепции учреждения опирались на идею «Библиотека Плюс – больше чем библиотека». Читальный зал разделён на несколько функциональных секторов: СпециалистПлюс – рабочий стол библиотекаря, «Доступная среда» со специальным оборудованием для работы маломобильных групп населения, пространство МирПлюс, предназначенное для спокойного чтения. Также это пространство можно использовать для проведения виртуальных экскурсий, просмотра 3D-контента, видео в виртуальной реальности, панорамных фото. Конференц-сектор ДиалогПлюс – трансформируемое пространство, которое изменяется под потребности посетителей и подходит как для встреч двух-трёх человек, так и для лекций или иных мероприятий. Здесь можно проводить интеллектуальный досуг «КнигаПлюс»: квесты, настольные игры, библио-батлы, мероприятия по профориентации, вести занятия правовой школы для подростков.

модельная библиотека, открытие(2023)|Фото: avo.ru

Сектор ТворчествоПлюс организован для творческих встреч читателей. Зона ТехноПлюс предназначена для поиска информации в интернете, работы с электронными документами, обучения работе с программами и веб-приложениями.

Теги: модельная библиотека, нацпроект, читатели


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