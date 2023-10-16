Глава Колымы решил спрашивать у журналистов, чей Крым

Руководитель Магаданской области Сергей Носов предложил спрашивать у журналистов о принадлежности Крыма. Деталями такой идеи он поделился в своем telegram-канале.

В видеообращении он сообщил, что "различные провокаторы и предатели решили попробовать себя в роли пранкеров".

"Нужно серьезно менять подходы в работе пресс-службы. Наверное, на звонок любого журналиста из любого агентства надо попросить повторить фразу "Крым наш", спеть гимн Российской Федерации и только после этого приступать к общению", - сказал Носов.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил: "Колыма не принимает предателей". Позже Володин предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Об этом политик заявил на закрытой части пленарного заседания.