Минздрав Владимирской области направит более 200 миллионов рублей на ремонт и оснащение Больницы скорой медицинской помощи в столице региона

16 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Минздрав Владимирской области направит более 200 миллионов рублей на ремонт и оснащение Больницы скорой медицинской помощи в столице региона

Больница скорой медицинской помощи города Владимира – ключевое звено в здравоохранении Владимирской области. Медучреждение осуществляет экстренную и плановую хирургическую помощь.

За последние десятилетия, когда районные больницы существенно растеряли свой потенциал по хирургии, «Красный крест» замкнул на себя практически весь объём экстренных операций близлежащих районов. В пропорции плановых операций стало меньше, при этом доля «тяжёлых» пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, возросла. Увеличилась и нагрузка на персонал. А инфраструктура учреждения – очень сильно устарела. Больница долгое время оставалась без необходимого внимания.

С 2022 года региональное Министерство здравоохранения начало готовиться к ремонту отделений.

ремонт больницы(2023)|Фото: avo.ru

В настоящий момент в медучреждении проводится капитальный ремонт урологического и эндоскопического отделений, помещений для установки нового компьютерного томографа, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Всего на эти цели направлено 28,5 млн рублей. Ещё 53 млн рублей из областного бюджета в текущем году выделено на закупку медицинского оборудования, в том числе компьютерного томографа и парового стерилизатора. Также по решению межведомственной комиссии 15 млн рублей выделено БСМП из средств нормированного страхового запаса Территориального Фонда обязательного медицинского страхования на приобретение С-дуги в отремонтированное отделение урологии. Таким образом, в 2022-2023 годах на укрепление материально-технической базы «Красного креста» направлено почти 100 млн рублей.

ремонт больницы(2023)|Фото: avo.ru

В проекте областного бюджета на 2024 год на укрепление материально-технической базы Больницы скорой медицинской помощи города Владимира заложено 104 млн рублей. Безусловно, часть средств Фонда ОМС в следующем году также будет направлена на покупку нового оборудования для «Красного креста». Эти меры нацелены на создание благоприятных условий для пациентов и персонала. Вопросы кадрового обеспечения стационара также получат своё решение.

Теги: больница скорой медицинской помощи, хирургия, ремонт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети