Минздрав Владимирской области направит более 200 миллионов рублей на ремонт и оснащение Больницы скорой медицинской помощи в столице региона

Больница скорой медицинской помощи города Владимира – ключевое звено в здравоохранении Владимирской области. Медучреждение осуществляет экстренную и плановую хирургическую помощь.

За последние десятилетия, когда районные больницы существенно растеряли свой потенциал по хирургии, «Красный крест» замкнул на себя практически весь объём экстренных операций близлежащих районов. В пропорции плановых операций стало меньше, при этом доля «тяжёлых» пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, возросла. Увеличилась и нагрузка на персонал. А инфраструктура учреждения – очень сильно устарела. Больница долгое время оставалась без необходимого внимания.

С 2022 года региональное Министерство здравоохранения начало готовиться к ремонту отделений.

В настоящий момент в медучреждении проводится капитальный ремонт урологического и эндоскопического отделений, помещений для установки нового компьютерного томографа, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Всего на эти цели направлено 28,5 млн рублей. Ещё 53 млн рублей из областного бюджета в текущем году выделено на закупку медицинского оборудования, в том числе компьютерного томографа и парового стерилизатора. Также по решению межведомственной комиссии 15 млн рублей выделено БСМП из средств нормированного страхового запаса Территориального Фонда обязательного медицинского страхования на приобретение С-дуги в отремонтированное отделение урологии. Таким образом, в 2022-2023 годах на укрепление материально-технической базы «Красного креста» направлено почти 100 млн рублей.

В проекте областного бюджета на 2024 год на укрепление материально-технической базы Больницы скорой медицинской помощи города Владимира заложено 104 млн рублей. Безусловно, часть средств Фонда ОМС в следующем году также будет направлена на покупку нового оборудования для «Красного креста». Эти меры нацелены на создание благоприятных условий для пациентов и персонала. Вопросы кадрового обеспечения стационара также получат своё решение.