У нас все-таки не "военный" бюджет – Силуанов

16 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: скриншот с видео УВЗ

У нас все-таки не "военный" бюджет – Силуанов

Минфин России отрицает, что бюджет страны на 2024 год стал "военным", хотя расходы на оборону беспрецедентны и практически сравнялись с "социалкой", в которую входят и пенсии, и индексации зарплат бюджетникам, и все пособия.

"Мы уверены в том, что при цене $60 за баррель нефти Brent мы профинансируем все наши обязательства без обращения в ФНБ. При сохранении прогнозных показателей будем пополнять ФНБ на 1,8 трлн руб. "Подушка безопасности" к концу 2026 года может составить 3,5% ВВП. Это неплохо, но есть над чем поработать", - сказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"10,8 трлн руб. составит бюджет силовых ведомств. Это наш важнейший приоритет, такого оборонного бюджета не было давно. 29% всех расходов направлены на эти цели – такого не было никогда. Но у нас не "военный" бюджет – все же приоритет отдается в остальном социальным вопросам. Более 30% всех расходов – это "социалка", - добавил министр.

Он также рассказал о том, где планируется брать деньги: "Налог на прибыль, НДС, НДФЛ – все они позволяют генерить новые доходы бюджета. Нефтегазовые доходы мы теперь более жестко облагаем налогами. Мы уходим от больших дисконтов. Мы ввели экспортную пошлину. Курс ослаб, поэтому от 4% до 7% будет составлять пошлина. Проиндексированы акцизы на табак. Напряженная программа заимствований на следующий год, но она полностью реализуема", - полагает министр.

Теги: антон силуанов, бюджет, доходы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети