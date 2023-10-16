У нас все-таки не "военный" бюджет – Силуанов

Минфин России отрицает, что бюджет страны на 2024 год стал "военным", хотя расходы на оборону беспрецедентны и практически сравнялись с "социалкой", в которую входят и пенсии, и индексации зарплат бюджетникам, и все пособия.

"Мы уверены в том, что при цене $60 за баррель нефти Brent мы профинансируем все наши обязательства без обращения в ФНБ. При сохранении прогнозных показателей будем пополнять ФНБ на 1,8 трлн руб. "Подушка безопасности" к концу 2026 года может составить 3,5% ВВП. Это неплохо, но есть над чем поработать", - сказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"10,8 трлн руб. составит бюджет силовых ведомств. Это наш важнейший приоритет, такого оборонного бюджета не было давно. 29% всех расходов направлены на эти цели – такого не было никогда. Но у нас не "военный" бюджет – все же приоритет отдается в остальном социальным вопросам. Более 30% всех расходов – это "социалка", - добавил министр.

Он также рассказал о том, где планируется брать деньги: "Налог на прибыль, НДС, НДФЛ – все они позволяют генерить новые доходы бюджета. Нефтегазовые доходы мы теперь более жестко облагаем налогами. Мы уходим от больших дисконтов. Мы ввели экспортную пошлину. Курс ослаб, поэтому от 4% до 7% будет составлять пошлина. Проиндексированы акцизы на табак. Напряженная программа заимствований на следующий год, но она полностью реализуема", - полагает министр.