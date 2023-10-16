16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство считает, что доллар в 2024 году будет стоить не больше 92 рублей

Министр экономического развития Максим Решетников представил сегодня в комитете Госдумы по бюджету прогноз на 2024 год и рассказал о текущих параметрах.

За восемь месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5%, драйверами роста выступили промышленность (+3%), рост в обрабатывающем секторе составил 6,6%. Машиностроительный комплекс вырос на 21%, металлургия дает +10%. Рост благосостояния граждан: реальные доходы за полгода выросли на 3,9%, зарплаты – на 7%. По итогам года ожидается рост ВВП на 2,8%, сообщил министр.

"В 2024 году планируется рост ВВП в 2,3%. Мы считаем, что импульс роста экономики перейдет на следующий год, хотя он будет ниже, чем мог бы быть без повышения ключевой ставки. 180 трлн руб. – номинал ВВП в 2024 году. Ожидаем стоимость доллара в районе 90-92 руб. Реальные доходы населения должны за год вырасти на 4%, зарплаты – на 2,5%. Реальный рост доходов будет поддержан низкой инфляцией, которая прогнозируется по году на уровне 4,5%", - сообщил Решетников.

Теги: доллар, бюджет, правительство, ввп


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