16 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба СФ РФ

Силуанов объяснил рост затрат на обслуживание госдолга

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил высокими ставками рост расходов бюджета на обслуживание госдолга.

Депутаты Госдумы на заседании комитета по бюджету и налогам обратили внимание министра на увеличение расходов на госдолг в главном финансовом документе страны на 2024 год.

"Процентные ставки увеличиваются, поэтому растут расходы на обслуживание госдолга. У нас около 40% заимствований связаны с плавающими ставками. В этом году мы на 1 трлн руб. сократили заимствования, заменив их нефтегазовыми доходами. Будет ли так в следующем году? Давайте посмотрим, какой будет нефтегазовая конъюнктура", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что есть смысл занимать под текущие предложения, потому что "подом нам деньги взаймы под такие проценты никто не даст", намекая, что ключевая ставка ЦБ продолжит увеличиваться.  

Теги: госдолг, антон силуанов, бюджет, ключевая ставка


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