Силуанов объяснил рост затрат на обслуживание госдолга

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил высокими ставками рост расходов бюджета на обслуживание госдолга.

Депутаты Госдумы на заседании комитета по бюджету и налогам обратили внимание министра на увеличение расходов на госдолг в главном финансовом документе страны на 2024 год.

"Процентные ставки увеличиваются, поэтому растут расходы на обслуживание госдолга. У нас около 40% заимствований связаны с плавающими ставками. В этом году мы на 1 трлн руб. сократили заимствования, заменив их нефтегазовыми доходами. Будет ли так в следующем году? Давайте посмотрим, какой будет нефтегазовая конъюнктура", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что есть смысл занимать под текущие предложения, потому что "подом нам деньги взаймы под такие проценты никто не даст", намекая, что ключевая ставка ЦБ продолжит увеличиваться.