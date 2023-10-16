16 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

"Месть за увольнение": участники "покатушек" на капоте в Екатеринбурге рассказали о цели опасного баловства

Сотрудники Госавтоинспекции нашли участников "покатушек" на капоте и в багажнике служебного автомобиля. Они узнали, зачем троица из Екатеринбурга решила столь опасно провести время и какую в этом роль играла машина автошколы "Вектор".

Напомним, автомобиль, на котором в буквальном смысле сидели двое "пассажиров", заметили 13 октября на ул. Мира вблизи дома № 19. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водителем оказался 30-летний местный житель со стажем вождения 11 лет. По его словам, все делалось "ради прикола", хотя он и осознавал опасность происходящего.

В Госавтоинспекцию прибыла и девушка, которая во время "покатушек" сидела на капоте авто. По ее словам, таким неординарным способом она пыталась вернуться на работу в автошколу "Вектор", откуда накануне была уволена. Таким способом она решила отомстить, чтобы у автошколы были неприятности.

Автомобиль же она арендовала в автошколе, когда работала и решила отдать его после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее обратно приняли на работу.

Таким образом, автоледи и была зачинщиком всего происходящего, а вместе с ней был ее младший брат, который сидел на багажнике.

Водитель был привлечен к административной ответственности, получив штраф в размере 1 тыс. рублей. Со всеми участниками инцидента также была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного передвижения в автомобиле.

В свою очередь, правонарушители пообещали впредь не нарушать Правила дорожного движения.

Теги: покатушки, автошкола, Вектор, Екатеринбург


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