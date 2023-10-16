РСТ: Путевки из России за границу подорожали на 40% за год

Путевки из России за границу подорожали на 40% за год, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Отмечается, что главная причина подорожания - обвал рубля. На этом фоне растет доля туров, которые россияне берут в кредит, пишет РИА Новости. Люди стараются ехать в привычные места, пусть и на более краткий срок и в номера попроще, при этом на заемные деньги.

Как сообщалось, стоимость путевок в Турцию в июле этого года побила исторический рекорд и составила в среднем 83,4 тысяч рублей.

Слабый курс рубля способствует рекордам и по другим направлениям: Белоруссии, Азербайджану, Армении, Грузии, странам Средней Азии.