ЦБ заставили объясниться, почему у него прогнозы более пессимистичные, чем у Минэка

В Госдуме состоялась дискуссия на тему расхождения прогнозов у Минэкономразвития и Центрального банка России.

Депутаты и представители региональных парламентов отметили, что прогнозы ЦБ (менее оптимистичные) сбываются чаще. На это утверждение глава Минэка Максим Решетников обиделся и потребовал предоставить подтверждающие данные. "Прогнозы могут не сбываться, но отклонения бывают в обе стороны", - заявил министр.

Острое обсуждение на заседании комитета ГД по бюджету и налогам вызвало расхождение в оценке стоимости нефти марки Brent. Минэк считает, что эта нефть будет стоить в 2024 году около $70 за баррель, при этом дисконт (скидка) от этой суммы на российскую нефть Urals будет снижаться. У ЦБ ниже оценки, есть сценарии со стоимостью нефти и $55 за баррель.

"Сокращение дисконта считаем вполне реалистичным трендом. Мы опирались на оценки Минэнерго. Мы формируем бюджет исходя из стоимости барреля в $60, а не в $70", - сказал Решетников.

Глава комитета Андрей Макаров попросил представителя ЦБ объяснить, почему "кризисные" сценарии регулятора так похожи на реальность: "Я не понимаю, какие из этих рисков могут не сбыться". Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что все же пессимистичные сценарии не стоит сравнивать с базовым у Минэкономразвития. "Но да, мы тоже обратили внимание на то, что наши прогнозы более сдержанные", - добавил Заботкин.