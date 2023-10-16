ЦБ заставили объясниться, почему у него прогнозы более пессимистичные, чем у Минэка

16 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ заставили объясниться, почему у него прогнозы более пессимистичные, чем у Минэка

В Госдуме состоялась дискуссия на тему расхождения прогнозов у Минэкономразвития и Центрального банка России.

Депутаты и представители региональных парламентов отметили, что прогнозы ЦБ (менее оптимистичные) сбываются чаще. На это утверждение глава Минэка Максим Решетников обиделся и потребовал предоставить подтверждающие данные. "Прогнозы могут не сбываться, но отклонения бывают в обе стороны", - заявил министр.

Острое обсуждение на заседании комитета ГД по бюджету и налогам вызвало расхождение в оценке стоимости нефти марки Brent. Минэк считает, что эта нефть будет стоить в 2024 году около $70 за баррель, при этом дисконт (скидка) от этой суммы на российскую нефть Urals будет снижаться. У ЦБ ниже оценки, есть сценарии со стоимостью нефти и $55 за баррель.

"Сокращение дисконта считаем вполне реалистичным трендом. Мы опирались на оценки Минэнерго. Мы формируем бюджет исходя из стоимости барреля в $60, а не в $70", - сказал Решетников.

Глава комитета Андрей Макаров попросил представителя ЦБ объяснить, почему "кризисные" сценарии регулятора так похожи на реальность: "Я не понимаю, какие из этих рисков могут не сбыться". Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что все же пессимистичные сценарии не стоит сравнивать с базовым у Минэкономразвития. "Но да, мы тоже обратили внимание на то, что наши прогнозы более сдержанные", - добавил Заботкин.

Теги: цб, минэкономразвития, прогноз, нефть, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети