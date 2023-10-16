Минфин и Госдума не дадут в обиду сверхприбыли банков

Минфин России и Госдума в лице "Единой России" не дадут "в обиду" сверхприбыли банков, измеряемые уже триллионами рублей.

Чтобы увеличить налоги на те прибыли, которые сегодня получают российские банки, нужно изменять самые базовые ставки, а правительство решило не делать этого в ближайшие три года, с радостью обосновал решение министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы считаем возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, только в следующем бюджетном цикле", - сказал министр.

На помощь Силуанову пришел председатель комитета Андрей Макаров ("Единая Россия"). Он призвал коллег очень аккуратно задавать вопросы на счет изъятия сверхприбылей, потому что это может побудить население побежать в банки снимать вклады.