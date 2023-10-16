16 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

В Перми завершили возведение стелы "Город трудовой доблести"

В Перми завершили возведение стелы "Пермь – город трудовой доблести". Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона назвал возведение стелы данью памяти всем прикамцам, приближавшим Победу. 

Высота стелы – почти 26 метров. Она установлена на площади Карла Маркса – место выбирали сами пермяки. Благоустроили и прилегающую территорию: тротуары, газоны, сделали освещение, построили амфитеатр и стену с мозаикой. Одним из центральных элементов комплекса стала легендарная фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода № 19 Вали Кусакина. Во время войны на заводе на нужды фронта трудились более 5 000 подростков, Валя был самым младшим из них. 

"Обязательно проведем торжественное открытие стелы, пригласим наших ветеранов, представителей промышленных предприятий, молодежные организации", - пообещал глава региона.

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Перми указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2020 года.

Теги: Город трудовой доблести, стела, Дмитрий Махонин


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