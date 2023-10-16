Каждый рубль в курсе доллара "стоит" наполняемости бюджета России около 100 миллиардов

Минфин России не собирается своими действиями способствовать ослаблению рубля для пополнения бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"У нас нет цели за счет курсовых соотношений пополнить бюджет. У нас курс абсолютно плавающий. Если он будет укрепляться, то мы будем меньше денег получать в бюджет. Будет курс 80, мы будем недополучать, но это не значит, что мы будем пытаться влиять на курс. Мы не стараемся через бюджет влиять на курс. Как он складывается – так и будем принимать управленческие решения", - сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что при расчете бюджета на 2024 год закладывалась стоимость доллара около 90-92 руб.

По словам Силуанова, 1 рубль в стоимости доллара к базовой оценке Минэка стоит бюджету "под 100 млрд руб." – в плюс или в минус в зависимости от роста или снижения курса.

Решетников же назвал текущие параметры баланса нормальными, хотя согласился, что "был очевидный провал". При фундаментальном отсутствии факторов для ослабления рубля есть временные факторы, в том числе спекулятивные, полагает министр. Например, он назвал одним из самых мощных факторов ослабления рубля "вывод средств из страны".