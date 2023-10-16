16 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Гороховецкий историко-архитектурный музей оснастили новым оборудованием благодаря нацпроекту «Культура»

В презентации нового современного оборудования Гороховецкого историко-архитектурного музея приняли участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, глава Гороховецкого района Василий Бондаренко, коллектив учреждения во главе с директором Мариной Павлухиной, коллеги из областных и муниципальных музеев.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, Гороховецкий музей стал первым областным учреждением, который получил господдержку на модернизацию музейно-выставочного пространства в рамках национального проекта «Культура». До этого федеральную поддержку на техоснащение по нацпроекту получали только муниципальные музеи.

гороховецкий историко-архитектурный музей(2023)|Фото: avo.ru

Новое оборудование позволило технически модернизировать объекты музея в Гороховце. Основное внимание было уделено экспозиционно-выставочной и фондовой деятельности. Полностью обновлены рабочие места фондового отдела, внедрены новые модули комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). Составной частью общемузейной базы данных стали научный архив и цифровой фонд.

гороховецкий историко-архитектурный музей(2023)|Фото: avo.ru

В формате экскурсии гостям показали, как работает новое оборудование, и какие возможности появились у музея – LED-экран, ультракороткофокусный проектор, мононаушники, а также система направленного звука и акустического сопровождения экскурсий.

гороховецкий историко-архитектурный музей(2023)|Фото: avo.ru

«Техническое оснащение по национальному проекту «Культура» – это огромная поддержка, это движение музея в ногу со временем, это реализация новых планов и идей. И что очень важно – это открытость и доступность музейных фондов посетителям для изучения культуры своей малой Родины», – подчеркнула Ольга Демина.

Теги: нацпроект культура гороховецкий историко-архитектурный музей, техническое оснащение


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