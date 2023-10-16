16 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк: для российской экономики нормальный рост – около 2% в год, не больше

В Минэкономразвития России объяснили, почему на 2024 год прогнозируют снижение ВВП по сравнению с текущим годом (2,3% против 2,8% соответственно). В 2023 году идет восстановительный рост после отрицательной динамики 2022-го года, а реальные возможности роста экономики страны составляют около 2%, вот к ним в 2024 году экономика и вернется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он предложил сравнивать прогнозы на 2024 год с 2021-м годом.

"В этом году экономика проходила активное восстановление. Поэтому рассчитывать на 2,8% роста дальше не стоит, был провал в прошлом году. Нормальный рост нашей экономики при нейтральной денежно-кредитной политике – 2%, вот к ним мы и приближаемся в прогнозе на 2024 год с 2,3%", - сказал министр, выступая в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

При этом Центральный банк России ранее предупреждал, что возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике в ближайшем будущем ждать не стоит.

Напомним, что в национальных целях, установленных президентом России (их до сих пор не отменяли и не корректировали), предусматривается рост экономики страны до 2030 года не меньше 3% в год – выше среднемирового.

Теги: ввп, экономика, прогноз, минэкономразвития


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