В России снизилась оптовая стоимость курицы

В России производители мяса кур начали снижать оптовые цены.

"Производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети", - говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поступившем в РБК.

Напомним, в конце августа выяснилось, что оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьют рекорды уже неделю подряд. После этого стало известно, что крупнейшие алкогольные компании просят Минфин поднять с 2024 г. минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка.