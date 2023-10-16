Для ухаживающих за инвалидами ЛДПР хочет повысить размер выплат

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий размер компенсации для граждан, которые ухаживают за инвалидами и нетрудоспособными.

В настоящее время размер выплаты составляет всего 1200 рублей в месяц. Это недопустимо мало, что только усиливает чувство обиды и несправедливости, уверены авторы инициативы.

Они предлагают предоставить россиянам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 75 лет, право на получение ежемесячной выплаты в размере минимального размера оплаты труда. При этом граница возраста снижена с 80 до 75 лет, так как ВОЗ считает это началом старческого возраста.

Однако Правительство РФ против такого законопроекта. Там отметили, что для граждан старше 80 лет, являющихся инвалидами I группы, а также инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов установлена выплата в связи с постоянным посторонним уходом за ними в размере 15 134,66 рубля. Также детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы устанавливается повышенная социальная пенсия в размере 17 167,83 рубля. Поэтому власти считают, что вопрос выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами уже отрегулирован.

Можно заметить, что в правительственном перечне нет инвалидов I группы и стариков.