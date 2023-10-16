16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Появилось пять новых олимпийских видов спорта

В семье олимпийских видов спорта прибавление: сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила включение новых дисциплин в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.

И выглядит новый набор как подарок США: теперь олимпийское "золото" можно добыть, занимаясь флаг-футболом (разновидность американского футбола), сквошем, лакроссом, бейсболом/софтболом и крикетом. Впрочем, в сквоше мировое лидерство за Египтом и Австралией, а крикет – игра Великобритании и ее бывших колоний.

Теги: олимпиада, бейсбол, сша


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