В Каменске-Уральском нашли 12-летнюю Софью, пропавшую накануне

В Каменске-Уральском завершили поиски 12-летней Софьи, пропавшей накануне. Девочка найдена живой, об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАрлет".

Напомним, в минувшее воскресенье школьница вышла из дома, после чего перестала выходить на связь. Поиски начались еще вчера.

Согласно статистике, которую ведет "ЛизаАрлет", только за сентябрь в Свердловской области пропал 141 человек. Живыми найти удалось 108 человек, поиски 13 все еще ведутся.