МИД РФ: Квазигражданские спутники Запада могут стать законной целью ВС России

В МИД РФ заявили, что квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара.

Как заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, Россия неоднократно обращала внимание на то, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Как указал дипломат, подобная деятельность являет собой "опосредованное участие в вооруженных конфликтах". Его слова приводит ТАСС.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон стремится вывести на низкую околоземную орбиту до одной тысячи спутников для военных нужд. Салтцмен заявил, что "россияне пытаются глушить" группу спутников, но эти попытки не имеют успеха.