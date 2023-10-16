Россиян будут сажать на срок до 15 лет за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

За такое правонарушение по статье 207.3. "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" россиянам будут давать до 15 лет лишения свободы.

Также поправка предусматривает наказание за распространение фейков о добровольцах Росгвардии (статья 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" - до семи лет колонии).