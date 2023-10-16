В России есть населенные пункты, где до сих пор нет источников питьевой воды

Правительство России готовит к запуску очередной единый реестр – на этот раз по учету водных объектов. В сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко говорится, что создание реестра позволит, в том числе, "выявить источники для водоснабжения населенных пунктов, где до сих пор нет питьевой воды".

Впрочем, выявить все населенные пункты без питьевой воды пока не получится: целый год реестр будет работать в пилотном режиме только в трех регионах: на Ставрополье, в Чечне и Тульской области. В Тульской области в реестр загружены данные о 500 объектах.

По словам Абрамченко, с помощью реестра будут запущены новые скважины и увеличен прирост запасов подземных вод в вододефицитных регионах. Что мешает запускать в таких местах новые скважины сейчас – не указывается.

Также планируется выявить "участки незаконной добычи воды и участки, где она осуществляется с нарушением законодательства".