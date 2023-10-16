16 Октября 2023
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Общество В России
Фото: t.me/AATrubetskoy

Россия вслед за Китаем ограничит поставки рыбной продукции из Японии

Россия "в качестве меры предосторожности" вслед за Китаем вводит временные ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии, сообщил Россельхознадзор.

Меры вводятся с 16 октября. Они будут действовать до "предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла" и соответствия требованиям Евразийского экономического союза.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Правительство Японии заявило, что вода не представляет опасности, поскольку проходит очистку в современной системе, способной удалять большинство радионуклидов (за исключением трития).

Вода, которую начали сливать в море, используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. До сих пор эта вода направлялась в резервуары, установленные на АЭС. Их емкость приближается к концу, накопилось уже около 1,34 млн тонн воды. Ожидается, что резервуары полностью заполнятся в 2024 году, поэтому оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. инициировал спуск воды в море.

Сообщалось, что на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС Япония сократила экспорт рыбы и морепродуктов в августе на треть - до 31,1 тысяч тонн. При этом 15 стран и территорий полностью прекратили закупки.

Теги: япония, рыба, фукусима-1, россия


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