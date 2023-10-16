В Каменске-Уральском загорелся трубный завод

Сегодня утром в Каменске-Уральском местные жители увидели дым со стороны трубного завода.

По словам очевидцев, в левой части трубного завода началось возгорание.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 10.32. В 10.45 пожарные уже локализовали огонь на Заводском проезде. Как оказалось, горела кровля здания на площади 60 кв.м.

В 10.46 открытое горение было ликвидировано, и в настоящий момент пожар полностью потушен.

Информации о пострадавших не поступало.