16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти хотят лишать российских адвокатов статуса при отъезде за границу – СМИ

Власти хотят лишать российских адвокатов статуса в случае из отъезда за границу. Инициатива в виде поправки в закон "Об адвокатуре" уже одобрена правительственной комиссией и может быть внесена ко второму чтению в рассматриваемый сейчас Госдумой законопроект (он также направлен на ужесточение требований к адвокатам).  

Предполагается, что адвокатов будут лишать статуса, если они без уважительной причины более года не появлялись в России или решили постоянно жить в другой стране.

Адвокаты опасаются, что норма будет применяться к юристам, которые добросовестно работают удаленно из-за границы, пишет "Коммерсант".

Уважительными причинами будут считаться лечение, обучение, сопровождение членов семьи, которые направлены за границу российскими организациями или властями.

"Согласно поступающей в Минюст России информации, есть случаи, когда адвокаты РФ выехали на продолжительное время либо уехали на постоянное место жительства в иностранные юрисдикции, в том числе в недружественные РФ государства, и продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры", - прокомментировали инициативу в Минюсте РФ.

Теги: адвокат, статус, власти, законопроект


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