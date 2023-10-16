16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полицейские со стрельбой задержали неадекватного водителя

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки неадекватного водителя.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в ночное время экипаж ДПС при несении службы на проспекте Космонавтов – улице Машиностроителей обратил внимание на подозрительную Nissan Primera, водитель которой нарушал ПДД. Полицейские потребовали у него остановиться, однако мужчина продолжил движение. Инспекторы ДПС начали преследование иномарки.

Во время погони водитель Nissan двигался на высокой скорости и неоднократно совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу безопасности. Для остановки лихача сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия. Сначала автоинспектор произвел предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил движение. Тогда полицейские выстрелили по колесам, лихач потерял контроль над управлением и выкатился на тротуар, въехав в металлическое ограждение.

Автомобилиста задержали: им оказался 41-летний житель Березовского с 16-летним водительским стажем. От медосвидетельствования на опьянение он отказался. В ходе осмотра машины стражи порядка обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Найденный порошок направили на исследование.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили сразу шесть административных материалов. Его машина помещена на спецстоянку.

Теги: полиция, стрельба, водитель, ГИБДД


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