16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минфине не видят связи между урезанием выплат демпфера по топливу с ростом цен на него

Министерство финансов России не видит связи между урезанием выплат демпфера по топливу с ростом цен на него.
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Увязывать подорожание с изменениями демпфера не совсем корректно, приводит "Интерфакс" слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова. Топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту. Тогда НПЗ еще полностью получали компенсацию по демпферу по старым правилам.

Напомним, в начале сентября выяснилось, что Минэнерго проводит исследование по факту роста цен на топливо — там запросили у нефтегазовых компаний данные по объёму производства и экспорта нефтепродуктов. Как утверждает ведомство, это делается в рамках борьбы с "серым экспортом", который стал одной из причин роста цен на топливо этим летом. Соответствующее письмо было направлено "Роснефти", ЛУКОЙЛу, "Газпрому", "Сургутнефтегазу" и другим компаниям, а также независимым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Минэнерго затребовало информацию "в рамках проработки вопроса об ограничении серого экспорта" — то есть продажи на экспорт топлива, которое предназначалось для внутреннего рынка и за которое компании получили субсидии в рамках топливного демпфера. Это явление стало одной из причин роста цен на топливо этим летом.

Что примечательно, растущие цены на заправках в России не помешали нефтяникам претендовать на демпферные выплаты из бюджета, которые только в августе оцениваются в 200 млрд руб. При этом в ряде регионов образовался дефицит нефтепродуктов. На юге страны ажиотажный спрос уже спровоцировал дефицит ГСМ, что поставило под удар уборочную кампанию. Но эксперты прогнозируют осложнения не только в АПК, но и во всех сферах, где так или иначе задействован автомобильный транспорт, что негативно скажется на потребительских ценах в общем, включая продукты питания.

Теги: Минфин, топливо


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