16 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга заплатил сыну больше миллиона рублей алиментов после ареста авто

В Екатеринбурге отец заплатил своему сыну более 1 миллиона рублей алиментов после ареста транспортного средства.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка 2016 года рождения в размере 1/4 доли всех видов заработков с его отца. Однако мужчина к выплате приступать не торопился, в итоге общая сумма задолженности составила чуть больше миллиона рублей.

Должника вызвали на прием к судебному приставу-исполнителю. Екатеринбуржец пояснил, что об алиментах знает, но официально не работает, пенсии не имеет, поэтому и не платил. После этого приставом был произведен арест автомобиля должника – "Газель 278858" 2021 года выпуска.

Сразу после получения мужчиной уведомления о передаче его авто на реализацию в Росимущество, он выплатил все долги по алиментам в полном объеме. Деньги уже перечислены взыскателю.

Теги: алименты, приставы, Екатеринбург


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