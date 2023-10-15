15 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пермячка сорвалась в расщелину при покорении горы в Непале

Чемпионка России по альпинизму, пермячка Надежда Оленева сорвалась в расщелину при покорении горы в Непале, сообщает "Ъ-Прикамье". По данным СМИ, это произошло днем, 14 октября.

Альпинистка вместе с двумя другими россиянами пыталась подняться на гору Дхаулагири без помощи базового лагеря или сопровождения шерпов (представителей народности, живущей в Непале). Девушка сорвалась в расщелину примерно на 500 метров ниже по координатам GPS.

Альпинисты находились на высоте около 6 680 метров. Ведутся поиски.

В Федерации альпинизма России не подтверждают падение альпинистки в расщелину, заявляют, что это выводы, сделанные Himalayan Times, "в результате искажения передаваемой по цепочке информации". Впрочем, и опровергнуть информацию пока не могут - данных о глубине падения нет.

"По имеющейся на данный момент информации произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть", – говорят в пресс-службе Федерации.

Теги: Надежда Оленева, альпинизм, расщелина, Непал, поиски


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