Пермячка сорвалась в расщелину при покорении горы в Непале

Чемпионка России по альпинизму, пермячка Надежда Оленева сорвалась в расщелину при покорении горы в Непале, сообщает "Ъ-Прикамье". По данным СМИ, это произошло днем, 14 октября.

Альпинистка вместе с двумя другими россиянами пыталась подняться на гору Дхаулагири без помощи базового лагеря или сопровождения шерпов (представителей народности, живущей в Непале). Девушка сорвалась в расщелину примерно на 500 метров ниже по координатам GPS.

Альпинисты находились на высоте около 6 680 метров. Ведутся поиски.

В Федерации альпинизма России не подтверждают падение альпинистки в расщелину, заявляют, что это выводы, сделанные Himalayan Times, "в результате искажения передаваемой по цепочке информации". Впрочем, и опровергнуть информацию пока не могут - данных о глубине падения нет.

"По имеющейся на данный момент информации произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть", – говорят в пресс-службе Федерации.