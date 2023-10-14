14 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: podrobnosti.ua

Азаров прокомментировал возбуждение против него дела о госизмене

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал информацию о возбуждении против него нового уголовного дела.

"Киевский режим мне "шьет" новое уголовное дело. На этот раз за публикации в Telegram-канале. Меня в очередной раз обвиняют в госизмене. Мне предъявлены абсолютно пустые, беспочвенные обвинения", - написал Азаров в своем telegram-канале.

Азаров напомнил, что пока он работал премьер-министром, Крым и Донбасс были в составе Украины, и никаких призывов к изменению территориальной целостности страны никогда никто не высказывал. Поэтому надо спросить с той хунты, которая взяла власть после государственного переворота: почему они потеряли Крым, почему они потеряли Донбасс, почему сейчас отдают территории Украины, размышляет Азаров.

Уголовное дело должно возбуждаться против Зеленского, Порошенко, Турчинова и им подобных", - написал Азаров.

В Украине отсутствует система правосудия, там творится полный беспредел. В любой нормальной демократической стране требования оппозиции сменить власть – абсолютно нормальное явление.

Напомним, ранее Азаров выразил мнение, что украинский сельскохозяйственный сектор в будущем попадет в тяжелую ситуацию – стране уже пришлось залезть в стратегические резервы.

Даже подсолнечник, который никогда не был убыточным, тоже показывает минусовую тенденцию, написал Азаров в своем telegram-канале. В этом году убытки ожидаются на уровне минус $11 за т, в следующем могут вырасти до минус $21 за т.

"По "зерновым коридорам" из страны вывезли 40 млн т и 30 млн т – через порты в рамках "зерновой сделки". Получается, что Украина залезла в стратегические продовольственные резервы", - написал Азаров.

Позже, в начале октября, Азаров заявил, что на территории Украины осталось 23 млн человек.

"В документе миграционной службы Украины говорится, что на территории страны осталось 23 млн. человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", - пишет Азаров.

По данным Всемирного банка, в 2021 году численность населения Украины составляла 43,79 млн человек.

Теги: Николай Азаров, уголовное дело, госизмена


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