Глава Зауралья задумался о сиротах и понял, чего не хватает людям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подробно высказался об одном показателе "здоровья" общества – отношении к старикам и детям. Он поделился воспоминаниями о том, что, начав работать в области, обратил внимание на то, что в небольшом по количеству населения регионе ежегодно в детские дома поступало огромное количество детей. Сейчас же этот показатель снизился.

"Ситуация, слава Богу, меняется. Сейчас таких детей поступает уже в два раза меньше. Это говорит о том, что мы выздоравливаем как общество, становимся лучше", - написал Шумков в своем telegram-канале.

Чаще всего Шумков навещал воспитанников Введенского детского дома. Губернатору сложно объяснить, какие эмоции переживаешь, когда маленький, чистый душой ребенок берёт тебя за руку и с искренней исключительной верой рассказывает про добрую и любящую маму, которая скоро его заберёт, а ты уже знаешь весь цинизм обстоятельств, при которых она его бросила.

"Любви нам не хватает. Простой, человеческой любви друг к другу. Веры, внимания и сопереживания", - написал Шумков.

Отметим, ранее выяснилось, что в России в детских домах находится в общей сложности 55 тыс. детей. 35 тыс. из них остались без попечения родителей – сироты чьи родители умерли, лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы и т.д. Таких детей можно взять под опеку или усыновить. Остальные – а это 36% или 20 тыс. – находятся в госучреждениях по заявлению родителей, не лишенных своих прав. Таких детей нельзя забирать в приемную семью. Представители благотворительных фондов, занимающихся проблемами сирот, говорят, что таких "отказников" в реальности может быть значительно больше трети, но об этом власти стараются не говорить, особенно на фоне постоянной риторики о необходимости увеличения рождаемости и пропаганды семьи как главной ценности.

В сентябре Правительство России поддержало поправки, по которым прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот. Это даст им право на повышение пенсии (надбавка за опекунство составляет треть от фиксированной части пенсии). При этом депутаты Госдумы намерены внести в этот документ уточнение: прабабушки и прадедушки могут стать опекунами только если им еще не исполнилось 80 лет. Сейчас опекуном ребенка-сироты могут стать дяди, тети, братья, сестры, бабушки и дедушки. Авторы законопроекта считают, что есть случаи, когда у ребенка есть, например, прабабушка, которой немногим больше 60 лет.