Глава Зауралья задумался о сиротах и понял, чего не хватает людям

14 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Курганская область
Фото: Накануне.RU

Глава Зауралья задумался о сиротах и понял, чего не хватает людям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подробно высказался об одном показателе "здоровья" общества – отношении к старикам и детям. Он поделился воспоминаниями о том, что, начав работать в области, обратил внимание на то, что в небольшом по количеству населения регионе ежегодно в детские дома поступало огромное количество детей. Сейчас же этот показатель снизился.

"Ситуация, слава Богу, меняется. Сейчас таких детей поступает уже в два раза меньше. Это говорит о том, что мы выздоравливаем как общество, становимся лучше", - написал Шумков в своем telegram-канале.

Чаще всего Шумков навещал воспитанников Введенского детского дома. Губернатору сложно объяснить, какие эмоции переживаешь, когда маленький, чистый душой ребенок берёт тебя за руку и с искренней исключительной верой рассказывает про добрую и любящую маму, которая скоро его заберёт, а ты уже знаешь весь цинизм обстоятельств, при которых она его бросила.

"Любви нам не хватает. Простой, человеческой любви друг к другу. Веры, внимания и сопереживания", - написал Шумков.

Отметим, ранее выяснилось, что в России в детских домах находится в общей сложности 55 тыс. детей. 35 тыс. из них остались без попечения родителей – сироты чьи родители умерли, лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы и т.д. Таких детей можно взять под опеку или усыновить. Остальные – а это 36% или 20 тыс. – находятся в госучреждениях по заявлению родителей, не лишенных своих прав. Таких детей нельзя забирать в приемную семью. Представители благотворительных фондов, занимающихся проблемами сирот, говорят, что таких "отказников" в реальности может быть значительно больше трети, но об этом власти стараются не говорить, особенно на фоне постоянной риторики о необходимости увеличения рождаемости и пропаганды семьи как главной ценности.

В сентябре Правительство России поддержало поправки, по которым прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот. Это даст им право на повышение пенсии (надбавка за опекунство составляет треть от фиксированной части пенсии). При этом депутаты Госдумы намерены внести в этот документ уточнение: прабабушки и прадедушки могут стать опекунами только если им еще не исполнилось 80 лет. Сейчас опекуном ребенка-сироты могут стать дяди, тети, братья, сестры, бабушки и дедушки. Авторы законопроекта считают, что есть случаи, когда у ребенка есть, например, прабабушка, которой немногим больше 60 лет.

Теги: Вадим Шумков, Курганская область, сироты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети