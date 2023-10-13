Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек

Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе лиц, выполняющих функции иностранного агента бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев*. Он активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, в список включен журналист Айдер Муждабаев*. Он выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для ВСУ.

Также иноагентом признали экономиста, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского*. Говорится, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, получал поддержку со стороны иностранных источников.

В список иноагентов также включили ведущую YouTube-канала "Популярная политика" Елену Малаховскую*, петербургского журналиста Сергея Ковальченко*, блогера Андрея Рудого*, журналиста Андрея Сидельникова*, активиста Виталия Вотановского*, представителя ногайского национального движения Анвара Курманакаева*, а также экс-координаторов "Штабов Навального" (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Тамбове и Вологде Диану Рудову* и Евгения Доможирова*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента