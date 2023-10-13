Семейный бизнес окончился судом. Екатеринбурженка отсудила полмиллиона зарплаты у супруга

Екатеринбурженка сумела отсудить у супруга-бизнесмена свыше полумиллиона рублей после того, как он перестал выдавать ей зарплату. Подробнее о семейном бизнесе и его проблемах Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дмитрий и Прасковья изначально были дружной семьей: индивидуальный предприниматель и директор ООО, у которого супруга работала главным бухгалтером. Прасковья также помогала мужу, выполняя обязанности менеджера по электронным торгам в ИП, но официально не была трудоустроена. Но после рождения третьего ребенка и перехода екатеринбурженки на удаленку все изменилось. Ссоры в семье повлияли и на работу: в январе 2022 году Дмитрий перестал выплачивать жене зарплату, а после и вовсе потребовал вернуть цифровую подпись, содержащуюся на Рутокене. Без нее Прасковья не могла участвовать в торгах и осталась без работы. Тогда супруг рискнула решить рабочие вопросы уже не внутри семьи, а через суд.

В иске Чкаловскому районному суду Екатеринбурга Прасковья заявила, что ее трудовые права были нарушены. Она требовала от ответчика заключить с ней трудовой договор на должность менеджера с окладом 35 тыс. рублей, взыскать невыплаченную зарплату – 415 тыс. 568 рублей, компенсацию за задержку выплаты – 53 тыс. 157 рублей, за неиспользованный отпуск – 108 тыс. 471 рубль и компенсацию морального вреда – 115 тыс. 439 рублей. Также истец просила возложить обязанность на ответчика выплачивать ей не менее двух третей средней заработной платы работника за все время вынужденного простоя до момента его прекращения.

Чтобы подтвердить свои трудовые отношения с супругом Прасковья предоставила суду рабочую переписку и большой объем заключенных ею контрактов. В доказательствах также находились сведения, что торговые площадки были зарегистрированы на ее номер телефона и электронный адрес.

В суде мать Дмитрия выступила как третье лицо. Именно она перечисляла Прасковье зарплату, однако на заседании женщина заявила, что переводила снохе не зарплату, а "финансовую помощь для внучек".

Суд частично удовлетворил требования жены бизнесмена. Это не понравилось Дмитрию, который обратился уже в Свердловский областной суд, но и там правосудие встало на сторону Прасковьи. Таким образом, екатеринбуржец обязан выплатить своей жене: задолженность по заработной плате в размере 280 тыс. 704 рублей, оплату вынужденного простоя – 212 тыс. 914 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы и оплаты вынужденного простоя – 53 тыс. 157 рублей и компенсацию морального вреда – 20 тыс. 000 рублей.