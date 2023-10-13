13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Росгвардия создаст информационную систему по обороту оружия

Росгвардия может получить право на собственную государственную информационную систему в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

Они отмечают, что на Росгвардию возложена задача по государственному контролю за соблюдением законодательства в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности. И ею на постоянной основе осуществляется контроль за владельцами оружия (более 3,4 млн граждан и свыше 3,7 тыс. юридических лиц), а также за деятельностью свыше 16,6 тыс. частных охранных организаций.

Основная часть документооборота в указанной сфере уже цифровизирована, а 98% госуслуг оказываются Росгвардией в удаленном доступе. Согласно рейтингу уровня цифровизации федеральных органов исполнительной власти, в 2023 году Росгвардия заняла первое место. Она должна создать государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия и охранной деятельности.

"Важно понимать, что только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК. Именно поэтому ее создание должно быть закреплено нормой закона", - написал Хинштейн.

Теги: росгвардия, оружие, цифровизация


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