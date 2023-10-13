УрФУ ищет нового директора департамента социологии на место Анны Гурарий

После того, как Анну Гурарий избрали спикером городской думы Екатеринбурга, УрФУ стал искать нового директора департамента политологии и социологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ближайшее время будет назначен и.о., одновременно начнется подготовка к конкурентному отбору. Согласно процедуре, кандидаты должны подать документы на пост директора и публично защитить собственную программу по развитию департамента.

Напомним, ожидалось, что спикера гордумы выберут еще на первом заседании думы нового созыва, которое состоялось в сентябре, однако тогда было решено вопрос отложить. 10 октября депутаты собрались на второе заседание, но снова не смогли определиться. При этом отдельные народные избранники заметили, что "процедура превращается в фарс". 13 октября спикером все же была утверждена Анна Гурарий, кандидатуру которой якобы одобрил сам свердловский губернатор Евгений Куйвашев.