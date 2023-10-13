Дисконт на нефть из России снизился втрое

Вице-премьер Александр Новак заявил, что дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.

По его словам, дисконт повышается, когда риски высокие, когда они снижаются — дисконт тоже уменьшается, пишет RT. Если в начале года дисконт на нашу нефть доходил до $35-38 за баррель, то сегодня он составляет $11-12.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил сомнения по поводу умственных способностей тех, кто считает, что европейское эмбарго на российскую нефть приведет к значительным потерям для отечественных нефтяных компаний. То же самое, по его мнению, верно относительно газа. Президент намекнул на европейское руководство, которое отказалось от российских энергоносителей.

"Общий объем потребления нефти сохраняется. Надо быть абсолютно тупым, чтобы это не понимать. А без наших объемов невозможно жить. У нас перестали покупать, покупают в других местах, но дороже. А мы продаем в других местах", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Он добавил: "Современная политическая система поднимает наверх не очень умных людей".