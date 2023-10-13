Парковку на площади 1905 года закроют для проведения ярмарки

С сегодняшнего дня и до вечера воскресенья на площади 1905 года снова запретят парковаться. В центре Екатеринбурга проводится очередная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии.

20 октября отмечается День пополнения запасов на зиму и осенних заготовок. В связи с этим уральские производители и фермеры решили побаловать жителей уральской столицы своей лучшей продукцией. Начиная с 09.00 и до 17.00 субботы и воскресенья на ярмарке можно купить свежие овощи и фрукты, орехи, мед, мясо, птицу, рыбу, сыры, сметану, молоко, творог, сливки и йогурты.

Парковаться на площади можно будет с 19.00 воскресенья.