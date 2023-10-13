13 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пригородные поезда СвЖД переходят на зимний график движения

Начиная с 16 октября, на СвЖД меняется график движения пригородных поездов.

В связи с началом действия зимнего расписания и снижением пассажиропотока, будет скорректировано количество вагонов, а также закрыто движение электрички, курсировавшей в дачный сезон.

Отменяются "летние" поезда, назначенные с апреля по октябрь:

  • № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
  • № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • № 6951/6952 Серов – Бокситы;
  • № 6802 Нижний Тагил – Невьянск;
  • № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
  • № 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;
  • № 7082/7081 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.

С 21 октября пригородный поезд №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням.

Также с 16 октября для ряда пригородных поездов на небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) будут отменены введенные на летний период остановки.

Теги: СвЖД, пригородные поезд, зимний график, расписание


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