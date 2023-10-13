Пригородные поезда СвЖД переходят на зимний график движения
Начиная с 16 октября, на СвЖД меняется график движения пригородных поездов.
В связи с началом действия зимнего расписания и снижением пассажиропотока, будет скорректировано количество вагонов, а также закрыто движение электрички, курсировавшей в дачный сезон.
Отменяются "летние" поезда, назначенные с апреля по октябрь:
- № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
- № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
- № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
- № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
- № 6951/6952 Серов – Бокситы;
- № 6802 Нижний Тагил – Невьянск;
- № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
- № 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;
- № 7082/7081 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.
С 21 октября пригородный поезд №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням.
Также с 16 октября для ряда пригородных поездов на небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) будут отменены введенные на летний период остановки.