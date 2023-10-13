Пригородные поезда СвЖД переходят на зимний график движения

Начиная с 16 октября, на СвЖД меняется график движения пригородных поездов.

В связи с началом действия зимнего расписания и снижением пассажиропотока, будет скорректировано количество вагонов, а также закрыто движение электрички, курсировавшей в дачный сезон.

Отменяются "летние" поезда, назначенные с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 Серов – Бокситы;

№ 6802 Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

№ 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;

№ 7082/7081 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.

С 21 октября пригородный поезд №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням.

Также с 16 октября для ряда пригородных поездов на небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) будут отменены введенные на летний период остановки.