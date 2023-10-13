"Гортранс" Екатеринбурга выплатит энергетикам более 5 миллионов рублей

По решению Арбитражного суда Свердловской области ЕМУП "Гортанс" выплатит ПАО "Т Плюс" свыше 5 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

В документах сказано, что истец настаивал на выплате за теплоснабжение и горячую воду. Во время судебных разбирательств "Гортранс" уже выплатил компании 300 тыс. рублей. На момент вынесения судебного решения, задолженность составляла 5,1 млн рублей.

Напомним, что это не первый иск, который получил ЕМУП "Гортранс". Ранее на него также подавали страховые компании, поставщики автохимии и все те же энергетики. Последние только за лето уже успели подать шесть исков.