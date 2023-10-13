Детские пособия будут платить до 1,5 лет при выходе на работу

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком будут сохранены до 1,5 лет, если родитель вышел на работу в режиме полного дня. Такие поправки в федеральные законы и Трудовой кодекс внесены Правительством на рассмотрение в Госдуму.

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Изменения направлены на повышение уровня жизни лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, путем досрочного выхода на работу. Сейчас право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если родитель в декрете работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

В 2022 году почти 1,7 млн россиянок находились в декрете и получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком, из них 142 тыс. работали на условиях неполного рабочего времени. Средний размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составлял 13,6 тыс. рублей. И зачастую оно было единственным источником дохода.