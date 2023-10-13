В России собрались продлить действие повышенных пошлин на вино из недружественных стран

Власти России собрались продлить повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца этого года.

О такой идее сообщил близкий к правительству собеседник "Ъ". По его словам, фактически, решение уже принято. Импортные пошлины на вина из Евросоюза, США, Австралии и т. д. с 1 августа повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л.

Напомним, в июне стало известно, что Грузия вышла на первое место по поставкам в Россию тихих вин, опередив Италию. За первые пять месяцев этого года поставки из Грузии выросли на 63%. За этот период соседняя страна импортировала 24,2 млн тыс. л тихих вин, Италия – только 23,4 тыс. л.