Совфед предложил изменить порядок согласия на обработку персональных данных

В Совете Федерации России обсуждают вариант разделения пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных.

Соответствующую инициативу сенаторы рассмотрели совместно с советом по развитию цифровой экономики. Как сообщила Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская, в настоящее время гражданин, единожды посетив сайт, уведомляется его владельцем о том, что он принимает условия пользовательского соглашения, в которое автоматически заложено согласие на обработку персональных данных. Она предлагает рассматривать пользовательское соглашение как "соглашение между субъектами персональных данных и оператором по определению прав и обязанностей, связанных с использованием информационных ресурсов". Оно не будет включать в себя согласие на обработку персональных данных.

Также поступило предложение ввести отдельное согласие на обработку персональных данных, без которого их обработка будет невозможна. Бездействие не должно считаться согласием на обработку персональных данных, считает Куровская. Если обработка персональных данных не будет соответствовать предмету договора, то согласие на их последующую обработку следует признавать незаконным. Любая информация об обработке персональных данных должна быть хорошо читаема и понятна, что предполагает размещение такой информации на национальных языках субъектов РФ.

Директор Центра предлагает унифицировать понятие "идентификация" и определить ее принципы: добровольное соучастие и достоверность результатов идентификации. Добровольное соучастие в процессе заключается в понимании человеком характера правоотношений, а также возможности юридических последствий с учетом объема предоставленных персональных данных.

Как указала первый зампред комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, это верные принципы, но могут возникнуть проблемы при их реализации на практике.

Роскомнадзор поддерживает изменения, которые могут наделить пользователя большими правами для управления своими данными, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер. Он также предложил разработать принцип активного согласия взамен согласия по умолчанию, при котором "негласным" образом по истории посещения собираются данные, сообщают "Ведомости".