"Новые люди" попросили увеличить пенсионные баллы за уход за инвалидами

Руководство фракции "Новые люди" в Госдуме России обратилось к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением начислять больше дополнительных пенсионных баллов ухаживающим за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Также депутаты предлагают не лишать пособия по уходу в случае наличия официального источника дохода. Один из авторов инициативы - Владислав Даванков считает недостаточным начисление в размере 1,8 пенсионного балла в год тем, кто ухаживает за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Он указал, что во время отпуска по уходу за вторым ребенком родителю начисляют 3,6 пенсионного балла в год, за третьим ребенком - 5,4 балла. При этом родители могут официально работать и получать доход. Парламентарии предложили начислять 5,4 балла тем, кто ухаживает за нетрудоспособными людьми.

Отмечается, что в настоящее время родственники детей-инвалидов или инвалидов первой группы ежемесячно получают 10,6 тыс. руб. При этом пособие было проиндексировано в 2019 году. А те, кто ухаживает за недееспособными и пожилыми людьми, получают всего 1,2 тыс. руб. в месяц. Эта сумма не индексировалась с 2008 года. При этом любой дополнительный заработок, пенсия по старости или инвалидности и даже пособие по безработице может стать поводом для отказа в этой небольшой выплате, сообщает ТАСС.