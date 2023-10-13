"Новые люди" попросили увеличить пенсионные баллы за уход за инвалидами

13 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Новые люди" попросили увеличить пенсионные баллы за уход за инвалидами

Руководство фракции "Новые люди" в Госдуме России обратилось к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением начислять больше дополнительных пенсионных баллов ухаживающим за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Также депутаты предлагают не лишать пособия по уходу в случае наличия официального источника дохода. Один из авторов инициативы - Владислав Даванков считает недостаточным начисление в размере 1,8 пенсионного балла в год тем, кто ухаживает за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Он указал, что во время отпуска по уходу за вторым ребенком родителю начисляют 3,6 пенсионного балла в год, за третьим ребенком - 5,4 балла. При этом родители могут официально работать и получать доход. Парламентарии предложили начислять 5,4 балла тем, кто ухаживает за нетрудоспособными людьми.

Отмечается, что в настоящее время родственники детей-инвалидов или инвалидов первой группы ежемесячно получают 10,6 тыс. руб. При этом пособие было проиндексировано в 2019 году. А те, кто ухаживает за недееспособными и пожилыми людьми, получают всего 1,2 тыс. руб. в месяц. Эта сумма не индексировалась с 2008 года. При этом любой дополнительный заработок, пенсия по старости или инвалидности и даже пособие по безработице может стать поводом для отказа в этой небольшой выплате, сообщает ТАСС.

 

Теги: Новые люди, госдума, инвалиды, пенсионные баллы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети