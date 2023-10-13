13 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В России может появиться вычет по НДФЛ на экскурсионные расходы

Инициатива депутатов Астраханской области об установлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении расходов на экскурсионные туристические услуги, получила поддержку Южно-Российской парламентской ассоциации.

"Депутатский корпус Думы Астраханской области предложил дополнить существующие меры господдержки и установить налоговый вычет по НДФЛ в отношении расходов на экскурсионные туристические услуги. Также региональные парламентарии предлагают предоставить лицам, не достигшим восемнадцати лет и обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, право на бесплатное экскурсионное обслуживание при посещении музеев один раз в месяц. В действующей редакции закона указанным лицам предоставляется право на бесплатное посещение музеев без проведения экскурсии и без участия экскурсовода", - сообщает пресс-служба Астраханской облдумы.

Отмечается, что парламентарии Юга эти инициативы поддержали единогласно. Представители субъектов страны выступили с предложениями о введении новых мер поддержки для участников спецоперации, отмене или ограничении размера банковских комиссий при осуществлении переводов и платежей населения, совершенствовании механизма предоставления мер поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам, обеспечении современными техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению, сообщает ТАСС.

Теги: НДФЛ, экскурсии


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