Греф согласился с Набиуллиной по поводу указа президента о продаже валютной выручки

Глава Сбербанка Герман Греф не считает, что введенные президентом ограничения в виде обязательной продажи валютной выручки для экспортеров сильно повлияют на курс рубля.

"Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами", - цитирует Грефа ТАСС.

При этом он считает, что обязательство может улучшить баланс текущего счета, что ускорит возврат к "фундаментальному курсу" в районе 85-90 руб. за доллар.

Ранее сегодня примерно такое же мнение в Госдуме выразила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Ранее она выступала против введения обязательства для экспортеров продавать валютную выручку. Она полагает, что краткосрочная стабилизация произойдет, но глобально на ситуацию и тренд ограничение не повлияет.