Анастасия Девятых покидает пост директора уральского МФЦ

Анастасия Девятых заявила о желании покинуть пост директора МФЦ Свердловской области. Как передает Telegram-канал "Не для протокола", близкий к администрации губернатора, Девятых написала заявление по собственному желанию.

Кто займет освободившуюся должность пока неизвестно. На время поиска обязанностями руководителя займется один из замдиректора.

Напомним, что Анастасия Девятых получила свою должность в 2020 году. На этом посту она сменила Наталью Змееву, против ухода которой протестовали все сотрудники. Они обращались к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой оставить ее на своем посту. Сама же Девятых до назначения в МФЦ работала советником замгубернатора Олега Чемезова.