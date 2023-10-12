12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ройзман* решил завещать свои музеи Екатеринбургу

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* собирается после смерти передать свои музеи на баланс города. Его вдохновил поступок Павла Третьякова, передавшего музей в дар Москве в 1892 году.

Речь идет о Музее Миши Брусиловского, Музее художников Екатеринбурга и Музее невьянской иконы. Ранее бывший градоначальник уже передал уральской столицы Музей наивного искусства, за что его похвалила директор Третьяковки Зельфира Трегулова. По словам самого Ройзмана, ему понравилось, что Третьяков передал свою коллекцию не императору или России, а родному городу.

"Он смог сделать так, чтобы коллекция русского искусства, собранная по вкусу одного человека, стала крупнейшей национальной галереей. Мне есть на что ориентироваться, о чем подумать, и в какой-то момент моя задача — чтобы все это досталось Екатеринбургу. Все равно же я с собой это не заберу", - передает 66.RU слова экс-мэра.

*Внесен в реестр иностранных агентов

Теги: Ройзман*, Екатеринбург, музей


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