12 Октября 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Администрация Сургута

Улицы Сургута прошедшим летом украшали масштабно - 400 тысяч цветов, топиарные "мишки" и новые кустарниковые посадки

В Сургуте провели этим летом масштабную и оригинальную кампанию по озеленению города. Итоги этой работы подвели сегодня на брифинге представители департамента городского хозяйства Администрации Сургута.

Всего летом улицы экономической столицы Югры украсили около 400 тысяч цветов. Общая площадь красочного оформления составила 42 тысячи "квадратов".

Кроме того, в 2023 году было обустроено два новых цветника: в сквере в 36 микрорайоне и сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора. Посадили почти 7,5 тысяч кустарников.

Цветы в Сургуте(2023)|Фото: Администрация Сургута

"Ежегодно цветочным оформлением охватывается все большая часть города. Расширили локации вертикального озеленения. В летний период установили 1 тысячу 84 элементов вертикального озеленения, в том числе 117 новых цветочниц", - отметил директор департамента городского хозяйства Администрации Сургута Кирилл Киселёв.

Еще одним элементом украшения города стали 25 топиарных фигур. Появилась милая новая композиция "Семья медведей", установленная в районе транспортной развязки, на пересечении улиц Мелик-Карамова – Щепеткина.

Топиарные фигуры в Сургуте(2023)|Фото: Администрация Сургута

Особое внимание уделили ремонту газонов, который прошел на площади 53 тысячи "квадратов". Газоны отремонтировали на проспектах Мира, Комсомольский, улицах Рыбников, Гагарина и Просвещения. Также троекратно за сезон проводилось кошение газонов на территории 272 гектаров. Работы велись вдоль улиц, проездов, в парках и скверах.

Цветы в Сургуте(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Озеленение, Сургут, цветники, топиарные фигуры


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Ранее 10.08.2023 11:36 Мск Сургут летом 2023 года стал на 42 тысячи "квадратов" более зеленым

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