12 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Участников СВО Свердловской области освободят от транспортного налога

Свердловские власти намерены освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального правительства. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, соответствующие изменения в закон рассмотрят депутаты областного заксобрания на очередном заседании.

Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. В случае, если эти изменения утвердят областные депутаты, закон вступит в силу 1 января следующего года и будет распространяться на оплату транспортного налога за 2024 – 2026 годы.

Вместе с этим депутаты заксобрания рассмотрят еще одну правительственную инициативу - о включении участников СВО и членов их семей в список льготников на социальную газификацию. Ранее на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" с аналогичным предложением для российских регионов выступил глава государства Владимир Путин.

Теги: СВО, солдат, налог, транспорт, ЗакСО


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